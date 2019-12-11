Стал известен соперник сборной России в полуфинале чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в полуфинале чемпионата мира в Японии сыграет с командой Нидерландов. В заключительном туре основного этапа голландки обыграли сборную Южной Кореи со счётом 40:33 и заняли второе место в группе I.
Россиянки завершили основной раунд соревнований победой над испанками — 36:26. Подопечные Амброса Мартина стали первыми в группе II.
Во втором полуфинале сыграют команды Норвегии (первое место в группе I) и Испании (второе место в группе II). Встречи состоятся 13 декабря.
Сборная России — единственная команда на нынешнем чемпионате мира, не потерпевшая пока ни одного поражения. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
- 11 декабря 2019
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