Стал известен соперник сборной России в полуфинале чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в полуфинале чемпионата мира в Японии сыграет с командой Нидерландов. В заключительном туре основного этапа голландки обыграли сборную Южной Кореи со счётом 40:33 и заняли второе место в группе I.

Россиянки завершили основной раунд соревнований победой над испанками — 36:26. Подопечные Амброса Мартина стали первыми в группе II.

Во втором полуфинале сыграют команды Норвегии (первое место в группе I) и Испании (второе место в группе II). Встречи состоятся 13 декабря.

Сборная России — единственная команда на нынешнем чемпионате мира, не потерпевшая пока ни одного поражения. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.