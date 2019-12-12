Призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике дисквалифицирована за допинг

Федерация тяжёлой атлетики России на своём официальном сайте объявила о дисквалификации Анны Зубко и Александра Колесника — на основании и во исполнение решений Российского антидопингового агентства.

Зубко — серебряный призёр чемпионата России 2018 года, победительница первенства страны 2019 года. Колесников на чемпионате России среди юниоров 2019 года завоевал серебро. Спортсмены дисквалифицированы на четыре года. Срок отстранения будет отсчитываться с 18 апреля 2019 года.

Вчера, 11 декабря, Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на год спринтера Игоря Образцова, нарушившего антидопинговые правила. На четыре года была отстранена Наталья Садилова, выступающая в дисциплине «трейл».