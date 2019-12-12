Скобрев: ВАДА вместо помощи прививает ненависть к России

Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства ввести санкции против России, выразил мнение, что подавляющее большинство российских спортсменов чистые.

«Я уверен, что любовь болельщиков из России, которые приедут поддержать ребят, не окажется слабее, но спортсмены всё равно видят, как на них оглядываются другие атлеты. Как будто на тебе своеобразное пятно. Ты не как все, с символикой, а как нейтральный спортсмен. Нейтральный от чего? Нейтральный почему? Нейтральный зачем? Конечно, такие вопросы будут у ребят возникать. Но я желаю им, чтобы они, наоборот, набрались терпения, злости и, если получится выступить на Олимпиаде, выложились ещё больше.

ВАДА вместо помощи прививает ненависть к этой организации и к нашей стране в целом. Возможно, это как-то объединит нас и тем атлетам, которые будут допущены к участию в соревнованиях, только придаст дополнительных сил. Я уверен, что 90 с лишним процентов спортсменов из нашей страны чистые. Доказанные случаи манипуляций с допингом ещё не говорят о том, что это было системно, что происходило с каждым, и тем более, когда ещё ничего не доказано. Поэтому понятно, что ведётся какая-то борьба по отношению к нашей стране в том числе и с политического курса, и для этого, помимо прочего, используется и спорт», — цитирует Скобрева «RT на русском».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.