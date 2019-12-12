Садилова — о пропуске допинг-теста: торопилась на поезд, дети дома ждали одни

Российская легкоатлетка Наталья Садилова, выступающая в дисциплине «трейл», прокомментировала дисквалификацию на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Вчера, 11 декабря, стало известно, что она нарушила два пункта Общероссийских антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен мельдоний. Кроме того она нарушила п. 2.3 — «уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».
Садилова была дисквалифицирована с 27 июня 2019 года. Аннулированию подлежат результаты Натальи, показанные с 12 мая 2019 года. В тот день она заняла третье место в Ural Ultra Trail (Свердловская область) на дистанции 100 км. Примечательно, что эта была первая трейловая гонка, на которую прибыли допинг-офицеры РУСАДА.
Спортсменка утверждает, что мельдоний не принимала.
«Мельдоний я не употребляла. В решении РУСАДА нет пункта 2.2. Я дисквалифицирована за отказ от прохождения процедуры. На это у меня были веские обстоятельства. Видео непрохождения процедуры снимали инспекторы. Я отправила письмо в антидопинговый комитет ВФЛА с запросом скорректировать информацию на основании решения РУСАДА. Скан им выслала. Считаю, это всё, что в моих силах. Я отказалась сдавать, потому что у меня было обезвоживание после гонки. Никакое количество воды не помогло. И я очень торопилась на поезд. Я, можно сказать, всю гонку на него торопилась, потому что дома ждали дети одни. И 2,5 часа ненужных мне, по сути, мучений от РУСАДА принесли вот такой результат», — цитирует Садилову Wikinews.
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