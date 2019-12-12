Захарова: проблемы в спорте есть во всех странах, но «мишенью» становится Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы в спортивной сфере существуют во всех странах без исключения, но мишенью выбирается только Россия.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.

«Ни Россия, ни официальные лица России, причём на всех уровнях — это и деятели от спортивных структур, это наша исполнительная и законодательная власть, это, в общем-то, и президент Российской Федерации, — не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы. Но ситуация заключается в том, что эти проблемы существуют в спортивной среде всех стран мира без исключений.

У нас есть чёткое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения таких политических кампаний. Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы мог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех странах, а мишенью выбирается только одна, то в этом, безусловно, есть политика. Другого объяснения найти здесь невозможно", — цитирует Захарову ТАСС.