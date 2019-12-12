Французская бегунья надеется оспорить дисквалификацию за пропуск допинг-теста

Серебряный призёр чемпионата Европы—2018, французская бегунья Клеманс Кальвен, специализирующаяся на марафоне, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка отказалась пройти допинг-тест.
27 марта 29-летняя Кальвен неверно указала своё местоположение в системе АДАМС, а когда её нашли допинг-офицеры, Кальвен отказалась сдавать допинг-тест, после чего получила временную дисквалификацию. Теперь Французское антидопинговое агентство дисквалифицировало бегунью на четыре года.
«Это ещё не конец. Я подаю апелляцию в государственный совет Франции. Я верю в действительно независимое правосудие», — приводит слова Кальвен «Франс Пресс».
Если апелляция Кальвен будет отклонена, она пропустит Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы в Париже, которые пройдут в 2020 году.
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