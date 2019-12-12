FINA намерена оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в России

Глава Федерации плавания России, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников после заседания исполкома бюро FINA, которое состоялось в Кувейте, сообщил, что FINA намерена оставить за Россией право проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию на короткой воде и чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта.
«FINA стоит на том, чтобы оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани», — приводит слова Сальникова РИА «Новости».
В решении исполкома ВАДА, объявленном на этой неделе, есть пункт о лишении России права на проведение крупнейших международных соревнований в ближайшие 4 года. Ранее FINA отдала Казани в праве проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде и чемпионата мира по водным видам спорта, контракты на которые уже подписаны.
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