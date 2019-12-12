Комитет спортсменов ВАДА передумал судиться с Россией. Ой, спасибо!

Оказывается, их не так поняли. Они просто хотели подлить масла в огонь.

Весь российский спорт может выдохнуть спокойно. Как минимум одного судебного разбирательства против участия наших спортсменов в международных стартах точно не будет. Комитет спортсменов ВАДА, грозивший карой небесной «российским обманщикам» и требовавший полного исключения из всех соревнований, вдруг передумал. Ой, спасибо! За доброту, за ласку.

Комиссия спортсменов ВАДА может обратиться в CAS для полного отстранения России

«Что же нужно сделать для полного отстранения?»

А если серьёзно, то высказывания некоторых бывших спортсменов, которых, видимо, кровно обидели российские соперники, ничуть не уступают по своей риторике нашим чиновникам. Лозунги одни и те же, только с разных сторон баррикад.

Весь мир растиражировал заявление комитета спортсменов ВАДА, в котором он оставил за собой право обратиться в Спортивный арбитражный суд с требованием ужесточить наложенные на российский спорт санкции, а именно исключить всех российских спортсменов из всех международных соревнований.



Особенно старалась глава этого комитета канадка Бекки Скотт, бывшая лыжница.

Чемпионка ОИ о санкциях к России: что же нужно сделать для полного отстранения?

«ВАДА не использовало власть и полномочия, чтобы применить самой или призвать к полной дисквалификации. Я чувствую, что решение не оправдало ожиданий от организации в свете серьёзности нарушений, мошенничества и коррупции, которые мы наблюдали в последние несколько лет. Что же нужно сделать для полного отстранения? Если многолетняя, повсеместная государственная допинговая программа в спорте, высмеивание антидопинговой системы и правил, а также тех, кто их создаёт и придерживается, — этого недостаточно, то что же нужно сделать?» — сказала Скотт.



Её поддержали британские члены комитета спортсменов ВАДА Виктория Аггар и Адам Пенгилли. А потом последовало заявление.

Передумали. Да и прав судиться не имели

Прошло чуть менее двух суток — и последовали разъяснения.



Оказывается, никто и не думал судиться, а выпущенное заявление просто неточно поняли.



«Комиссия спортсменов ВАДА провела сегодня одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой они обсудили решение исполкома ВАДА от 9 декабря о статусе РУСАДА. Во время разговора председатель комитета спортсменов подтвердил, что эти сообщения (о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта) были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ВАДА.



По всей видимости, за двое суток внутри комитета мнения о такой апелляции резко разделились. Либо спортсменам было указано, что они лезут не в своё дело, а в итоге каждый из них может быть завален судебными исками о защите права на профессию, которые могут последовать с российской стороны.

Будь сильной, Бекки! Чиновники ВАДА травили свою коллегу? Что им теперь будет?! Позор и казнь. Доказательства усиленно ищутся и наверняка найдутся. Ведь девушка не знает, как именно её травили. Зато точно знает — кто.

Кто входит в комитет помимо уже названных персонажей? Хейли Уикенхайзер (хоккей, Канада), Чил Уорнерс (лёгкая атлетика, Нидерланды), Эмма Лааксонен (хоккей, Финляндия), Рихард Шмидт (гребля, Германия), Бен Сэндфорд (скелетон, Новая Зеландия), Грета Нейманас (паралимпийский спорт, США), Тегла Лорупе (лёгкая атлетика, Кения), Ли На (прыжки в воду, Китай), Ю Сын Мин (настольный теннис, Корея), Пётр Коукал (бадминтон, Чехия), Кади Кануте Тункара (баскетбол, Мали), Чон Хо Чхон (гандбол, Корея), Данка Бартекова (стрельба стендовая, Словакия), Кирсти Ковентри (плавание, Зимбабве).

Обращает на себя внимание кандидатура Ковентри, которая является членом МОК и возглавляет комиссию спортсменов МОК. Помимо неё в комиссию спортсменов МОК входят ещё четыре человека из комитета спортсменов ВАДА. МОК же выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе, подчеркнув, что это гарантирует соблюдение прав чистых атлетов.

Какими бы ни были резоны комитета спортсменов ВАДА, никакой апелляции не будет. Самое интересное, что её и не могло быть, так как комитет спортсменов не входит в список тех, кто имеет право подавать апелляцию в CAS по санкциям против России.



Покричали и забыли. Но громкие слова уже подлили масла в огонь.