Олимпийская чемпионка из ЮАР заступилась в ВАДА за чистых спортсменов из России

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из ЮАР Пэнни Хейнс рассказала, почему выступила в ВАДА против полного отстранения России от участия в международных соревнованиях.

Хейнс с января работает в комитете, занимающемся расследованием российских допинговых нарушений. Она заняла эту должность после того, как Бекки Скотт уволилась, недовольная тем, как агентство действует в отношении России.

Хейнс, к мнению которой прислушались, заявила, что подобное решение позволит сотням российских спортсменов продолжать соревноваться, если они смогут доказать, что они чисты.

«Им было по 10-11 лет, когда все это началось; они не являются частью системы. Они абсолютно ни в чём не виновны. Нам нужно принять такое решение, которое будет учитывать все обстоятельства. Это наш долг — сделать так, чтобы все чистые спортсмены имели право участвовать в соревнованиях, включая россиян, которые смогут честно доказать свою невиновность», — приводит слова Хейнс The New York Times