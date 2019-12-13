Олимпийская чемпионка из ЮАР заступилась в ВАДА за чистых спортсменов из России

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из ЮАР Пэнни Хейнс рассказала, почему выступила в ВАДА против полного отстранения России от участия в международных соревнованиях.
Хейнс с января работает в комитете, занимающемся расследованием российских допинговых нарушений. Она заняла эту должность после того, как Бекки Скотт уволилась, недовольная тем, как агентство действует в отношении России.
Хейнс, к мнению которой прислушались, заявила, что подобное решение позволит сотням российских спортсменов продолжать соревноваться, если они смогут доказать, что они чисты.
«Им было по 10-11 лет, когда все это началось; они не являются частью системы. Они абсолютно ни в чём не виновны. Нам нужно принять такое решение, которое будет учитывать все обстоятельства. Это наш долг — сделать так, чтобы все чистые спортсмены имели право участвовать в соревнованиях, включая россиян, которые смогут честно доказать свою невиновность», — приводит слова Хейнс The New York Times
- 13 декабря 2019
-
00:55
-
00:30
-
00:15
- 12 декабря 2019
-
23:33
-
23:11
-
22:59
-
22:33
-
21:44
-
20:58
-
20:42
-
20:26
-
19:53
-
19:22
-
19:13
-
18:27
-
16:27
-
16:13
-
16:06
-
15:25
-
15:00
-
14:41
-
14:34
-
14:01
-
13:51
-
13:20
-
12:58
-
12:29
-
12:16
-
11:25
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:05
-
09:29
-
09:24