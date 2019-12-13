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Российские конькобежцы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Нагано

Российские конькобежцы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Нагано
Другие / Конькобежный спорт 0

Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).

Российские конькобежцы преодолели дистанцию за 1 минуту 20,139 секунды. Второй стала команда Японии (1.20,846), бронзу завоевала Канада (1.20,979).

Этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нагано, Япония
Мужчины. Командный спринт

1. Россия – 1.20,139
2. Япония – 1.20,846
3. Канада – 1.20,979.

Ранее на этапе КМ в Нагано завершился командный спринт у женщин, где россиянки заняли второе место. В соревнованиях на дистанции 500 м россиянка Ангелина Голикова завоевала серебро, а представитель России Павел Кулижников стал бронзовым призёром.

Российские конькобежки заняли 2-е место в командном спринте на этапе КМ в Японии
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