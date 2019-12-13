Российские конькобежцы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Нагано

Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).

Российские конькобежцы преодолели дистанцию за 1 минуту 20,139 секунды. Второй стала команда Японии (1.20,846), бронзу завоевала Канада (1.20,979).

Этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нагано, Япония

Мужчины. Командный спринт

1. Россия – 1.20,139

2. Япония – 1.20,846

3. Канада – 1.20,979.

Ранее на этапе КМ в Нагано завершился командный спринт у женщин, где россиянки заняли второе место. В соревнованиях на дистанции 500 м россиянка Ангелина Голикова завоевала серебро, а представитель России Павел Кулижников стал бронзовым призёром.