Российские конькобежцы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Нагано
Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).
Российские конькобежцы преодолели дистанцию за 1 минуту 20,139 секунды. Второй стала команда Японии (1.20,846), бронзу завоевала Канада (1.20,979).
Этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.
Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нагано, Япония
Мужчины. Командный спринт
1. Россия – 1.20,139
2. Япония – 1.20,846
3. Канада – 1.20,979.
Ранее на этапе КМ в Нагано завершился командный спринт у женщин, где россиянки заняли второе место. В соревнованиях на дистанции 500 м россиянка Ангелина Голикова завоевала серебро, а представитель России Павел Кулижников стал бронзовым призёром.
Российские конькобежки заняли 2-е место в командном спринте на этапе КМ в Японии
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