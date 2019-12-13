Тренер российских гандболисток назвал причины поражения в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по гандболу Амброс Мартин подвёл итоги полуфинального матча чемпионата мира с Нидерландами. Россиянки потерпели поражение со счётом 32:33.
«Мы очень разочарованы сегодняшним матчем, с самого начала игры мы не чувствовали ритма в защите, особенно против игроков задней линии. Мы играли мяч в мяч и не могли стабильно обороняться. Когда игра идёт в таком ключе, всякое может случиться, они чувствовали себя комфортно в нападении. Мы не смогли оказать давление на них нашей защитой, как это было в прошлых матчах на турнире. Когда нет хорошей защиты, очень трудно быстро переходить в нападение и убегать в отрывы, потому что приходится вытаскивать мяч из ворот, а на это уходит время.
По моему мнению, мы всё равно провели хороший турнир, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Мы не получили права сыграть на Олимпиаде напрямую, но теперь нам нужно показать свою лучшую игру в матче за бронзу. Это очень трудный момент для нас, но мы будем готовиться к этой игре, как и ко всем остальным. Нам нужно перезагрузиться и восстановиться не только физически, но и морально», — цитирует Мартина ТАСС.
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