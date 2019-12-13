Силач-рекордсмен Савкин сдвинул поезд на два метра. Видео
Во Владивостоке на железнодорожном вокзале силач-рекордсмен Иван Савкин сдвинул электропоезд массой в 218 тонн и установил новый мировой рекорд в День Конституции, сообщает Ruptly.
«Было тяжело, потому что два моторных вагона и два таких. Как раз таки моторные вагоны и дают основную нагрузку», — сказал Иван.
Весной Савкин планирует сдвинуть корабль в 12-13 тыс. тонн.
«Хотелось бы, конечно, подтянуть в 300 тонн электричку. Надеюсь, что администрация края заинтересуется мною как спортсменом и мы продолжим сотрудничество», — добавил он.
Савкин — пауэрлифтер, трижды внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее силачу удалось сдвинуть с места танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран, а также сухогруз «Аврора».
Видео доступно на «Чемпионате».
- 13 декабря 2019
-
15:00
-
14:19
-
14:04
-
13:54
-
13:47
-
13:22
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:28
-
12:26
-
11:58
-
11:47
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:47
-
10:42
-
10:26
-
10:25
-
09:40
-
09:26
-
00:55
-
00:30
-
00:15
- 12 декабря 2019
-
23:33
-
23:11
-
22:59
-
22:33
-
21:44
-
20:58
-
20:42
-
20:26
-
19:53
Партнерский контент