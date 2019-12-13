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Силач-рекордсмен Савкин сдвинул поезд на два метра. Видео

Силач-рекордсмен Савкин сдвинул поезд на два метра
Силач-рекордсмен Савкин сдвинул поезд на два метра. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Во Владивостоке на железнодорожном вокзале силач-рекордсмен Иван Савкин сдвинул электропоезд массой в 218 тонн и установил новый мировой рекорд в День Конституции, сообщает Ruptly.

«Было тяжело, потому что два моторных вагона и два таких. Как раз таки моторные вагоны и дают основную нагрузку», — сказал Иван.

Весной Савкин планирует сдвинуть корабль в 12-13 тыс. тонн.

«Хотелось бы, конечно, подтянуть в 300 тонн электричку. Надеюсь, что администрация края заинтересуется мною как спортсменом и мы продолжим сотрудничество», — добавил он.

Савкин — пауэрлифтер, трижды внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее силачу удалось сдвинуть с места танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран, а также сухогруз «Аврора».

Видео доступно на «Чемпионате».

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