Карякин и Непомнящий вышли в 1/4 финала этапа Гран-при ФИДЕ в Израиле

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко пробились в четвертьфинал четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), организуемого компанией World Chess. Соревнования проходят в Иерусалиме.



Карякин победил представителя Индии Пенталу Харикришну. Соперники завершили восемь партий вничью, поэтому судьба поединка решалась в армагеддоне, который завершился вничью после 62-го хода. Карякин получил право выйти в следующую стадию турнира, так как играл чёрными.



Непомнящий на тай-брейке одержал победу над израильтянином Борисом Гельфандом. Россиянин завершил в свою пользу обе партии игрового дня. Счёт противостояния — 3-1 в пользу Непомнящего.



Также в следующую стадию по итогам тай-брейка вышли Андрейкин и Яковенко, победившие поляка Радослава Войташека и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова соответственно.

В четвертьфинале Андрейкин сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом, Непомнящий — с американцем Уэсли Со, Карякин — с китайцем Вэй И, Яковенко — с чехом Давидом Наварой. Партии пройдут 14-16 декабря.