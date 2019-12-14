Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежец Муштаков завоевал золото на 500 м на этапе КМ, Кулижников — второй

Конькобежец Муштаков завоевал золото на 500 м на этапе КМ, Кулижников — второй
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал золотую награду на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).

Муштаков стал первым со временем 34,508 секунды, установив рекорд катка. Серебро завоевал ещё один представитель России — Павел Кулижников (+0,01). Призовую тройку замкнул японец Юма Мураками (+0,03).

Россиянин Артём Арефьев показал шестой результат (+0,25), Руслан Мурашов — 17-й (+0,78).

Муштаков — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Кулижников — трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель трёх золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье, двукратный победитель чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Нагано завершится завтра, 15 декабря.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019