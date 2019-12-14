Конькобежец Муштаков завоевал золото на 500 м на этапе КМ, Кулижников — второй
Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал золотую награду на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).
Муштаков стал первым со временем 34,508 секунды, установив рекорд катка. Серебро завоевал ещё один представитель России — Павел Кулижников (+0,01). Призовую тройку замкнул японец Юма Мураками (+0,03).
Россиянин Артём Арефьев показал шестой результат (+0,25), Руслан Мурашов — 17-й (+0,78).
Муштаков — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Кулижников — трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель трёх золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье, двукратный победитель чемпионата Европы.
Этап Кубка мира в Нагано завершится завтра, 15 декабря.
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