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Непряева — пятая в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе

Непряева — пятая в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Давосе (Швейцария). Призёрами соревнований стали американка Софи Колдуэлл и лидер Кубка мира норвежка Майкен Касперсен Фалла. По итогам фотофиниша они разделили второе место.

Единственная российская участница, преодолевшая квалификацию, Наталья Непряева, вышла в финал и финишировала пятой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Линн Сван (Швеция) – 2.38,54
2. Софи Колдуэлл (США) – отставание 0,55.
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,55
4. Стина Нильссон (Швеция) — +0,91.
5. Наталья Непряева (Россия) — +1,05.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) — +4,78.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2019, суббота. 17:20 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
2:38.54
2
Майкен Касперсен Фалла
Норвегия
+0.5
3
Софи Колдуэлл
США
+0.5
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