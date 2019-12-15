Плющенко заступился за Тарасову, которую жёстко раскритиковала Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заступился за заслуженного тренера Татьяну Тарасову, подвергшуюся критике со стороны наставницы Алины Загитовой — Этери Тутберидзе и её команды.
«Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворённости и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой — гения и великого тренера. К любым её решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарным даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идёт только во благо. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки…
А вам, конечно, тоже желаю добра и здоровья. Причём искренне, а не выдавливая из себя через губу», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
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