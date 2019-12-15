Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Плющенко заступился за Тарасову, которую жёстко раскритиковала Тутберидзе

Плющенко заступился за Тарасову, которую жёстко раскритиковала Тутберидзе
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заступился за заслуженного тренера Татьяну Тарасову, подвергшуюся критике со стороны наставницы Алины ЗагитовойЭтери Тутберидзе и её команды.

«Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворённости и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой — гения и великого тренера. К любым её решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарным даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идёт только во благо. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки…

А вам, конечно, тоже желаю добра и здоровья. Причём искренне, а не выдавливая из себя через губу», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Плющенко ответил Тутберидзе на обвинение в попытке переманить Загитову
Плющенко — Тутберидзе: Этери! Не буди лихо, пока оно тихо
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019