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Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте

Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что наставница Алины ЗагитовойЭтери Тутберидзе не воспитывает юных спортсменов с нуля, а привлекает в свою команду готовых фигуристов.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алёну Косторную или Анну Щербакову?

Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе тим» берёт только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться в переманивании.

Вам, конечно, равных нет. Это такой «секрет Полишинеля». Все знают, обсуждают, осуждают‚ а сказать боятся. Хотел вам об этом на ухо шепнуть‚ но вы сами вышли в публичное пространство!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

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