«Я продолжаю свой фигурный путь». Загитова заявила, что её неправильно поняли

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала своё заявление о взятии паузы в профессиональных выступлениях.
«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, что означает моё интервью и почему я завершила карьеру? Я очень волновалась и не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня Фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет.
Все мои достижения, включая Олимпийское золото и золото чемпионата мира не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь. Я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю.
Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — написала Загитова в своём «инстаграме».
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