Магнус Карлсен лидирует в мировой фэнтези-лиге АПЛ. В неё играют 7 млн человек

Норвежский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Магнус Карлес вышел в лидеры в общем зачёте фэнтези-футбол на официальном сайте английской Премьер-лиги. В соревнованиях принимает участие более семи миллионов человек, среди которых более 10 всемирно известных шахматистов — с ними Карлсен соревнуется в отдельной лиге.

Фэнтези-футбол — это игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачётные баллы.



Норвежец является ярым поклонником футбола, и фэнтези-футбол в частности. После того как он возглавил общий зачёт лиги, он изменил описание профиля в своём «твиттере», поставив новую веху в фэнтези в один ряд с чемпионством мира по шахматам.

На просьбу издания Independent описать свой игровой стиль он заявил: «На половину я являюсь оптимистом, а на другую половину — Opta-мистом (Opta — известный спортивный портал, собирающий статистику футбольных матчей. — Прим. ред.)".