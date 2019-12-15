Манагарова: было сложно настроиться на матч за третье место ЧМ

Российская гандболистка Юлия Манагарова прокомментировала результат женской сборной России на чемпионате мира, который проходил в Японии. Россиянки заняли третье место. В матче за третье место россиянки победили норвежек со счётом 33:28.

«Было очень сложно настроиться на матч, но очень благодарна тренерскому штабу за поддержку. Нас все поддержали, сказали, что у нас есть возможность бороться за бронзу. Мы всё отбросили, настроились, игра с голландками была как пощёчина, и мы сделали то, что сделали.

Ожидали лучшего, ехали на чемпионат мира за золотыми медалями, но счастливы, что добыли бронзу. Выиграли сегодня за счёт того, что играли командой, все действия были построены от защиты. Нам сказали, что если как-то выстоим в защите, то там как-нибудь закатим этот мяч, и были прекрасные голы, комбинации», — цитирует Манагарову ТАСС.