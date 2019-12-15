Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов стал серебряным призёром коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария). Устюгов уступил 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. На третью ступень пьедестала почёта поднялся хозяин трассы Дарио Колонья.

В топ-10 также вошли россияне Денис Спицов и Александр Большунов, ставшие шестым и седьмым соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария

Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33.59,3.

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 19,0

3. Дарио Колонья (Швейцария) — +20,0…

6. Денис Спицов (Россия) — +36,3…

7. Александр Большунов (Россия) — +39,8…

11. Андрей Мельниченко (Россия) – +51,0…

30. Артём Мальцев (Россия) — +1.43,5.

31. Илья Порошкин (Россия) — +1.45,0...

64. Алексей Червоткин (Россия) — +2.50,6.