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Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе

Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов стал серебряным призёром коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария). Устюгов уступил 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. На третью ступень пьедестала почёта поднялся хозяин трассы Дарио Колонья.

В топ-10 также вошли россияне Денис Спицов и Александр Большунов, ставшие шестым и седьмым соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария
Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33.59,3.
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 19,0
3. Дарио Колонья (Швейцария) — +20,0…
6. Денис Спицов (Россия) — +36,3…
7. Александр Большунов (Россия) — +39,8…
11. Андрей Мельниченко (Россия) – +51,0…
30. Артём Мальцев (Россия) — +1.43,5.
31. Илья Порошкин (Россия) — +1.45,0...
64. Алексей Червоткин (Россия) — +2.50,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль
15 декабря 2019, воскресенье. 16:55 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
33:59.3
2
Сергей Устюгов
Россия
+19.0
3
Дарио Колонья
Швейцария
+20.0
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