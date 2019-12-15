Лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов стал серебряным призёром коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария). Устюгов уступил 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. На третью ступень пьедестала почёта поднялся хозяин трассы Дарио Колонья.
В топ-10 также вошли россияне Денис Спицов и Александр Большунов, ставшие шестым и седьмым соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария
Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33.59,3.
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 19,0
3. Дарио Колонья (Швейцария) — +20,0…
6. Денис Спицов (Россия) — +36,3…
7. Александр Большунов (Россия) — +39,8…
11. Андрей Мельниченко (Россия) – +51,0…
30. Артём Мальцев (Россия) — +1.43,5.
31. Илья Порошкин (Россия) — +1.45,0...
64. Алексей Червоткин (Россия) — +2.50,6.
- 15 декабря 2019
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:40
-
17:10
-
17:08
-
16:31
-
16:19
-
14:59
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:53
-
13:31
-
13:17
-
13:09
-
13:09
-
12:53
-
12:39
-
12:25
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:17
-
11:16
-
10:56
-
09:57
-
09:15
-
06:50
-
01:00
-
00:56
-
00:44
- 14 декабря 2019
-
23:51
-
23:27