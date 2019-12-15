Вяхиреву включили в символическую сборную чемпионата мира по гандболу
Российская гандболистка Анна Вяхирева вошла в символическую сборную чемпионата мира, который проходил в Японии. Вяхиреву признали лучшей правой крайней турнира, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.
Приз самому ценному игроку турнира получила голландка Эставана Полман. Лучшим бомбардиром стала ещё одна представительница Нидерландов Лоис Аббинг, забившая 71 мяч.
В символическую сборную помимо Вяхиревой вошли Тесс Вестер и Полман (обе — Нидерланды), Камилла Херрем (Норвегия), Александрина Кабраль Барбоса (Испания), Йованка Радичевич (Черногория) и Линн Блом (Швеция).
Сборная России заняла третье место на турнире. Золотые медали завоевали голландки, в финале обыгравшие испанок.
Женская сборная России по гандболу — бронзовый призёр чемпионата мира
- 15 декабря 2019
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