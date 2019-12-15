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Вяхиреву включили в символическую сборную чемпионата мира по гандболу

Вяхиреву включили в символическую сборную чемпионата мира по гандболу
Другие / Гандбол 0

Российская гандболистка Анна Вяхирева вошла в символическую сборную чемпионата мира, который проходил в Японии. Вяхиреву признали лучшей правой крайней турнира, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Приз самому ценному игроку турнира получила голландка Эставана Полман. Лучшим бомбардиром стала ещё одна представительница Нидерландов Лоис Аббинг, забившая 71 мяч.

В символическую сборную помимо Вяхиревой вошли Тесс Вестер и Полман (обе — Нидерланды), Камилла Херрем (Норвегия), Александрина Кабраль Барбоса (Испания), Йованка Радичевич (Черногория) и Линн Блом (Швеция).

Сборная России заняла третье место на турнире. Золотые медали завоевали голландки, в финале обыгравшие испанок.

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