«Я уже больше 6 лет не живу в России». Закарин отреагировал на решение ВАДА

Российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской лаборатории.

«Я честно прохожу допинг-контроль. Я открыт к тестам во время гонок и дома. Скрывать мне нечего. В этом году я сдал больше 100 тестов, и всё было чисто. Именно поэтому я уверен, что могу участвовать в Олимпиаде в Токио.

Вся эта ситуация связана с РУСАДА и российской стороной. Я уже больше шести лет не живу в России. ВАДА утверждает, что в России был неправильный процесс, поэтому отвечает РУСАДА. Но все мои тесты были проведены UCI и ВАДА, а не российским агентством. Поэтому меня стоит рассматривать отдельно. Я отстранился от проблемы. Я готов предоставить документы. Я не работал над ними пока, потому что всё произошло совсем недавно, но готов доставить их в случае необходимости. В спорте всегда нужно что-то доказывать. Я к этому готов", — приводит слова Закарина Cycling News.

В августе Ильнур подписал двухлетний контракт с командой CCC Pro Team. Ранее он выступал за Katusha-Alpecin.

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