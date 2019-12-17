«Здесь атмосфера добрая». Загитова рассказала о разнице между шоу и соревнованиями

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отличии ледовых шоу от соревнований. Ранее Загитова сообщила, что временно приостанавливает карьеру. До конца сезона она не будет принимать участие в соревнованиях и сосредоточится на ледовых шоу.

«Здесь всё не так, как на соревнованиях, атмосфера такая добрая. Но для меня есть ощущение, что я должна всё сделать идеально, так, как поставлено. У меня будут некоторые участки в шоу, где я катаюсь в паре», — сказала Загитова в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».

Загитова пробилась в финал Гран-при, но выступила там неудачно. Российская спортсменка заняла последнее, шестое место.

Теперь Загитова пропустит чемпионат России, а также не выступит на чемпионате Европы и чемпионате мира.