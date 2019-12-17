«Здесь атмосфера добрая». Загитова рассказала о разнице между шоу и соревнованиями

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отличии ледовых шоу от соревнований. Ранее Загитова сообщила, что временно приостанавливает карьеру. До конца сезона она не будет принимать участие в соревнованиях и сосредоточится на ледовых шоу.
«Здесь всё не так, как на соревнованиях, атмосфера такая добрая. Но для меня есть ощущение, что я должна всё сделать идеально, так, как поставлено. У меня будут некоторые участки в шоу, где я катаюсь в паре», — сказала Загитова в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».
Загитова пробилась в финал Гран-при, но выступила там неудачно. Российская спортсменка заняла последнее, шестое место.
Теперь Загитова пропустит чемпионат России, а также не выступит на чемпионате Европы и чемпионате мира.
- 17 декабря 2019
-
12:59
-
12:43
-
12:42
-
12:35
-
12:23
-
12:20
-
12:07
-
11:56
-
11:52
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:26
-
09:20
-
06:40
-
00:24
- 16 декабря 2019
-
23:23
-
23:10
-
22:33
-
21:08
-
21:04
-
21:01
-
20:43
-
20:22
-
20:12
-
20:07
-
19:56
-
19:28
-
19:10
-
18:45
-
18:40
-
18:31
-
17:58