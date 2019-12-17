Гандболистка Сень: комиссары ВАДА в мою квартиру заходят как к себе домой

Капитан гандбольной сборной России Анна Сень, которая в составе национальной команды накануне выиграла бронзу чемпионата мира, рассказала о визитах в свою квартиру комиссаров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«В ВАДА выбрали одного игрока из всей нашей национальной гандбольной системы, и этим игроком оказалась я. С августа до сегодняшнего дня комиссары ВАДА восемь раз приходили ко мне домой. Естественно, я практически каждый день пишу в личном кабинете, где и когда я нахожусь, чтобы они в любой момент могли приехать и меня проверить. Они в мою квартиру уже заходят как к себе домой, знают, как моего сына зовут», — приводит слова Сень «Подмосковье сегодня».

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.



«Меня удивляют решения ВАДА, потому что я делаю всё, чтобы остаться чистым спортсменом, всегда всё проверяю. Гандбол никогда ни с чем запрещённым не был замечен. Я считаю, что в нашем виде спорта абсолютно спокойно можно без этого играть, выигрывать и прекрасно себя чувствовать», – добавила капитан сборной.