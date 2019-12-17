Президент IHF: потрясающая игра российских гандболисток навсегда останется в моей памяти

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа написал письмо главе Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву. Он поздравил российских гандболисток с бронзовыми медалями чемпионата мира, который прошёл в Японии.
«Я хотел бы передать свои сердечные поздравления вам и вашей женской национальной сборной в связи с завоеванием бронзовых медалей на чемпионате мира. Ваша команда выиграла медали мирового первенства впервые за 10 лет.
В ходе турнира сборная России была олицетворением того, что мы понимаем под быстрой и динамичной игрой. Я уверен, что у вашей команды появилось множество новых болельщиков не только в России и Японии, но и по всему миру. Я хочу выразить своё восхищение российской командой. Её потрясающий стиль игры, её скорость, сила и страсть навсегда останутся в моей памяти. Я желаю вашей национальной сборной больших успехов в будущем", — говорится в письме Мустафы, текст которого приводится на сайте Федерации гандбола России.
- 17 декабря 2019
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