Президент IHF: потрясающая игра российских гандболисток навсегда останется в моей памяти

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа написал письмо главе Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву. Он поздравил российских гандболисток с бронзовыми медалями чемпионата мира, который прошёл в Японии.

«Я хотел бы передать свои сердечные поздравления вам и вашей женской национальной сборной в связи с завоеванием бронзовых медалей на чемпионате мира. Ваша команда выиграла медали мирового первенства впервые за 10 лет.

В ходе турнира сборная России была олицетворением того, что мы понимаем под быстрой и динамичной игрой. Я уверен, что у вашей команды появилось множество новых болельщиков не только в России и Японии, но и по всему миру. Я хочу выразить своё восхищение российской командой. Её потрясающий стиль игры, её скорость, сила и страсть навсегда останутся в моей памяти. Я желаю вашей национальной сборной больших успехов в будущем", — говорится в письме Мустафы, текст которого приводится на сайте Федерации гандбола России.