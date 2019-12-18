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Волейболистки московского «Динамо» проиграли «Каннам» в матче Лиги чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» проиграли «Каннам» в матче Лиги чемпионов
Другие / Волейбол 0

Волейболистки московского «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступили клубу «Канны». Встреча группы Е прошла во Франции и завершилась со счетом 3:0 (25:22, 28:26, 25:22) в пользу хозяек площадки.

Французский клуб, одержав три победы в трёх матчах, набрал 8 очков и вышел в единоличные лидеры группы. Динамо (6) занимает второе место. Ещё одна встреча группы E будет сыграна 19 декабря — российская команда «Уралочка-НТМК» дома примет словенскую «Марицу».

Следующиё матч в рамках розыгрыша Лиги чемпионов бело-голубые проведут уже в 2020 году. 23 января «Динамо» дома сыграет с «Марицей».

Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. Групповой этап. 3-й тур

«Канны» (Франция) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:22, 28:26, 25:22).

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