Казанский «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче третьего тура соревнований «Зенит» нанёс поражение турецкому «Халкбанку» со счётом 3:1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 26 очков. 21 очко принёс казанской команде Цветан Соколов. Артём Вольвич и Александр Бутько поставили по пять результативных блоков.

В следующем матче Лиги чемпионов, 18 января, «Зенит» на своей площадке примет польский клуб «Ястшембский Венгель». Это будет перенесённая встреча первого тура группового этапа соревнований.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа С

Третий тур

«Халкбанк» (Турция) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25).