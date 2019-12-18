Казанский «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов
Волейболисты казанского «Зенита» одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче третьего тура соревнований «Зенит» нанёс поражение турецкому «Халкбанку» со счётом 3:1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:22).
Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 26 очков. 21 очко принёс казанской команде Цветан Соколов. Артём Вольвич и Александр Бутько поставили по пять результативных блоков.
В следующем матче Лиги чемпионов, 18 января, «Зенит» на своей площадке примет польский клуб «Ястшембский Венгель». Это будет перенесённая встреча первого тура группового этапа соревнований.
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа С
Третий тур
«Халкбанк» (Турция) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25).
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