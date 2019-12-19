«Локомотив» вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ, обыграв «Шомон» в «золотом» сете

Волейболисты новосибирского «Локомотива» вышли в 1/8 финала Кубка Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче 1/16 финала соревнований «Локомотив» в гостях уступил французскому «Шомону» со счётом 0:3 (16:25, 19:25, 20:25). Первая встреча соперников также завершилась в трёх партиях (3:0), но в пользу российского клуба. В итоге судьбу путёвки в 1/8 финала решил «золотой» сет, который остался за «Локомотивом» — 15:12.
Самыми результативными игроками ответного матча в составе «Локомотива» стали Павел Круглов и Алексей Родичев, набравшие по 10 очков. 8 очков на счету Сергея Савина. 4 результативных блока поставил Дмитрий Щербинин.
Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины
1/16 финала. Ответный матч
«Шомон » (Франция) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:20). «Золотой» сет — 12:15
Первый матч — 3:0
- 19 декабря 2019
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00:18
- 18 декабря 2019
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23:54
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23:39
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23:15
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23:03
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22:54
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22:22
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22:00
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21:32
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20:49
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20:43
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20:11
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20:01
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20:00
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19:42
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19:28
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19:03
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18:45
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18:27
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17:02
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16:57
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16:43
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16:29
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16:22
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15:56
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15:40
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15:14
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14:27
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13:48
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13:38
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13:28
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13:14
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13:01
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12:48
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12:36