«Локомотив» вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ, обыграв «Шомон» в «золотом» сете

Волейболисты новосибирского «Локомотива» вышли в 1/8 финала Кубка Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче 1/16 финала соревнований «Локомотив» в гостях уступил французскому «Шомону» со счётом 0:3 (16:25, 19:25, 20:25). Первая встреча соперников также завершилась в трёх партиях (3:0), но в пользу российского клуба. В итоге судьбу путёвки в 1/8 финала решил «золотой» сет, который остался за «Локомотивом» — 15:12.

Самыми результативными игроками ответного матча в составе «Локомотива» стали Павел Круглов и Алексей Родичев, набравшие по 10 очков. 8 очков на счету Сергея Савина. 4 результативных блока поставил Дмитрий Щербинин.

Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины

1/16 финала. Ответный матч

«Шомон » (Франция) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:20). «Золотой» сет — 12:15

Первый матч — 3:0