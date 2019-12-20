Олимпийская квалификация с участием российских гандболисток пройдёт в Венгрии

Международная федерация гандбола (IHF) определила места проведения квалификационных олимпийских турниров.

Выбор был сделан путём закрытого онлайн-голосования членов совета IHF. Сборная Россия будет бороться за путёвку на Олимпийские игры в Токио-2020 в Венгрии. Соперниками россиянок будут гандболистки Сербии, Китая и Венгрии, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

На Олимпийские игры квалифицируются по две сильнейшие команды каждой отборочной группы. Матчи турниров состоятся 20-22 марта 2020 года.

Игры XXXII Олимпиады пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В олимпийском гандбольном турнире среди женщин примут участие 12 команд. Шесть из них уже известны. Это команды Японии, Франции, Бразилии, Южной Кореи, Анголы и Нидерландов.