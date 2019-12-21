Рылов завоевал серебро на дистанции 200 м на этапе Международной лиги плавания в США
Россиянин Евгений Рылов занял второе место в соревнованиях на дистанции 200 метров в плавании на спине на заключительном этапе Международной лиги плавания (ISL) в Лас-Вегасе, США.
Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 48,91 секунды. Победу одержал американец Райан Мерфи. Бронзовую награду завоевал представитель Австралии Митч Ларкин.
Россиянин Климент Колесников стал третьим на дистанции 50 м на спине с результатом 23,16 секунды. Золото завоевал бразилец Гильерме Гвидо, вторым пришёл к финишу Флоран Маноду из Франции.
Колесников также занял первое место в комбинированной эстафете 4 по 100 м. Третьей стала команда, за которую выступает другой российский пловец, Кирилл Пригода.
Соревнования в Лас-Вегасе завершатся сегодня, 21 декабря.
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