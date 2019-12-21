Костенюк: у шахматистов тоже берут допинг-пробы, булки с маком — под запретом

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк рассказала, как гроссмейстеры проходят допинг-пробы, какие препараты им запрещены. А также отметила, что читерство является большей проблемой в данном спорте.



«У нас тоже берут допинг-пробы, мы ведь тоже спортсмены. И, конечно, первый вопрос у нас был, как мы будем играть на шахматной Олимпиаде — под флагом или нет. Конечно, нас тоже всё это беспокоит.

Наверное, допинг-пробы нужно сдавать. Вдруг кто-то захочет поднять себе выносливость. Во время соревнований сидишь по пять часов за доской на протяжении двух недель. Но на эту тему совсем мало исследований.



Список запрещённых препаратов огромный. Надо следить. А что делать? Например, «Терафлю» с каким-то препаратом от кашля нам перед соревнованиями принимать нельзя. Каждый раз высылают целый список того, к чему особенно надо быть внимательным. Например, во время турниров под категорическим запретом булки с маком — мак вызывает какую-то ложную пробу на морфин.



У нас такого нет, чтобы офицеры антидопинговой службы приходили домой в 6 утра. Проверяют только во время соревнований. Хотя мы сообщаем, где находимся, соблюдаем все правила, но не знаю случаев, чтобы к кому-то приходили домой.



У нас другая проблема — читерство. И с каждым годом она всё более актуальна. Организаторы турниров, ФИДЕ с этим борются. У нас отбирают телефоны, часы, личные ручки. Но на турнирах не столь высокого уровня контроль не такой жёсткий», — приводит слова Костенюк «Советский спорт».