Ефимова, Рылов и Чупков — спортсмены года по версии Всероссийской федерации плавания

Всероссийская федерация плавания назвала лауреатов ежегодной премии на звание лучшего спортсмена по итогам 2019 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.
Лучшими спортсменами года признаны Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков, Андрей Минаков, Мария Каменева, Климент Колесников и Владимир Морозов.
Награды среди юниоров получили Александр Степанов, Дарья Васькина, Евгения Чикунова, Владислав Герасименко, Александр Жигалов. Награды получили также и тренеры лауреатов.
В плавании на открытой воде лучшим по итогам года стал Кирилл Беляев.
Церемония вручения наград прошла 21 декабря в Санкт-Петербурге на закрытии Кубка Владимира Сальникова.
Напомним, сборная России одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго (Великобритания). Российские пловцы завоевали 22 медали — 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.
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