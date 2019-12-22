Ефимова, Рылов и Чупков — спортсмены года по версии Всероссийской федерации плавания

Всероссийская федерация плавания назвала лауреатов ежегодной премии на звание лучшего спортсмена по итогам 2019 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Лучшими спортсменами года признаны Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков, Андрей Минаков, Мария Каменева, Климент Колесников и Владимир Морозов.

Награды среди юниоров получили Александр Степанов, Дарья Васькина, Евгения Чикунова, Владислав Герасименко, Александр Жигалов. Награды получили также и тренеры лауреатов.



В плавании на открытой воде лучшим по итогам года стал Кирилл Беляев.



Церемония вручения наград прошла 21 декабря в Санкт-Петербурге на закрытии Кубка Владимира Сальникова.



Напомним, сборная России одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго (Великобритания). Российские пловцы завоевали 22 медали — 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.