Дубай и Аргентина претендуют на проведение матча за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что место проведения матча за мировую шахматную корону станет известно в ближайшее время.

«На проведение матча претендует Дубай. Было также письмо о заинтересованности из Аргентины. Объявление о месте проведения будет сделано в ближайшие недели», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Магнуса Карлсена, состоится с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге.

Ранее сегодня стали официально известны ещё два из восьми участников турнира претендентов – это российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий. Наибольшие шансы на последнюю путёвку — получение специального приглашения организаторов (уайлд-кард) — имеет россиянин Кирилл Алексеенко, ставший третьим в ещё одном отборочном турнире, который проходил на острове Мэн.

Ранее на турнир претендентов отобрались американец Фабиано Каруана, Теймур Раджабов из Азербайджана, голландец Аниш Гири, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.