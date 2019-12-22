Дубай и Аргентина претендуют на проведение матча за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что место проведения матча за мировую шахматную корону станет известно в ближайшее время.
«На проведение матча претендует Дубай. Было также письмо о заинтересованности из Аргентины. Объявление о месте проведения будет сделано в ближайшие недели», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Магнуса Карлсена, состоится с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге.
Ранее сегодня стали официально известны ещё два из восьми участников турнира претендентов – это российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий. Наибольшие шансы на последнюю путёвку — получение специального приглашения организаторов (уайлд-кард) — имеет россиянин Кирилл Алексеенко, ставший третьим в ещё одном отборочном турнире, который проходил на острове Мэн.
Ранее на турнир претендентов отобрались американец Фабиано Каруана, Теймур Раджабов из Азербайджана, голландец Аниш Гири, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.
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