Карпов: хочется, чтобы кто-то из российских шахматистов вышел на Карлсена и дал бой

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил надежду, что кто-то из российских шахматистов одержит победу в турнире претендентов и сразится за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

По окончании заключительного этапа Гран-при стало известно, что на турнир претендентов квалифицировались Александр Грищук и Ян Непомнящий, выигравший этап в Иерусалиме. Ещё один россиянин, Кирилл Алексеенко, может получить специальное приглашение организаторов (уайлд-кард).

«Хочется поздравить Яна с победой, думаю, это приятная весть для организаторов турнира претендентов в Екатеринбурге, что теперь точно есть два российских участника. Было бы грустно без наших. Задача непростая, в турнире претендентов очень сложно выиграть, но Ян всегда был среди талантливых и перспективных шахматистов. Он, кстати, был стипендиатом моей школы в молодые годы, сейчас же является одним из самых боевитых гроссмейстеров.

Саша Грищук, как мне кажется, лучшее время упустил, не занимаясь шахматами, хотя он самобытный шахматист, уверенный в себе. Он упустил года 3-4, когда увлёкся другими занятиями, но сейчас, видимо, взялся за голову. Вообще, очень хочется, чтобы кто-то из них вышел на Карлсена и дал бой", — приводит слова Карпова ТАСС.

Турнир претендентов пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Карлсеном.