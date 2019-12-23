Российский гроссмейстер Карякин назвал любимый зарубежный город

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проживающий уже в течение 10 лет в Москве, рассказал, в каком городе за границей хотел бы жить.
«Чего не хватает Москве? Спокойных уединённых мест — будь то фермерская лавка рядом с домом или небольшой уютный бар, где можно собраться с друзьями и душевно посидеть. В центре таких мест почти не найти, а в спальных районах инфраструктура ещё не совсем развита. Только что там начали появляться рынки (по типу Даниловского) и рестораны с красивым дизайном, куда можно пойти в выходной, чтобы не ехать в перегруженный центр.
Если не Москва, то что? Конечно, только Москва. Но уж если отвечать на вопрос, то Лондон. У меня очень трепетное отношение к этому городу, несмотря на дождливую погоду, серое небо и… английский юмор», — цитирует Карякина «Москвич» Mag.
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