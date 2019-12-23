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Скорович: сборная России по мини-футболу в 2019 году выполнила свою задачу

Скорович: сборная России по мини-футболу в 2019 году выполнила свою задачу
Другие / Мини-футбол 0

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги 2019 года. В уходящем году сборная России выиграла основной раунд отбора чемпионата мира.

«Да, в этом календарном году это самое главное событие. В 2019 году мы выполнили свою задачу — выиграли основной раунд чемпионата мира. Этот календарный год прошёл по плану, но сезон продолжается, и нас ещё ждут ответственные матчи. Наша задача — выход на чемпионат мира», — цитирует Скоровича пресс-служба РФС.

В элитном раунде отбора чемпионата мира сборная России сыграет со сборными Азербайджана, Словакии и Хорватии. Матчи будут проходить с 27 января по 5 февраля 2020 года в Хорватии. Победители групп сыграют в финальном турнире чемпионата мира.

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