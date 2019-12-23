Лыжник Большунов — о поездке на ОИ-2018: мне пришлось сбежать из больницы

Четырёхкратный призёр Олимпиады-2018 лыжник Александр Большунов сообщил, что он боялся не попасть на Игры в Пхёнчхан, так как в момент допуска россиян под нейтральным флагом находился в больнице.

«На мой взгляд, важно было ехать, доказывать, что русские спортсмены сильные и что даже в такой ситуации они могут бороться и показывать высокие результаты. Для спортсмена эти Игры могут оказаться единственными в карьере. Неизвестно, будет ли он ещё бегать через четыре года. Он готовится, можно сказать, всю жизнь к этим соревнованиям и бежит не за другую страну — он бежит также за Россию.

Мне пришлось больше переживать за то, поеду ли я в целом на Олимпиаду. Я лежал в больнице c ангиной и температурой под 39. Ночью не мог спать, потому что вздыхал — и сзади боль была. Я просто вставал, выходил из палаты и бродил ночью. В голове была только одна мысль: успею ли я подготовиться?

Помню, на «Матч ТВ» Губерниев объявил: «Появились первые допущенные: Червоткин, Большунов». А Червоткин и Большунов лежат в больнице. Я уже себя чувствовал здоровым, но из больницы меня не отпускали. Я угрожал побегом. Понимал, что уже нужно ехать и начинать тренироваться, и если сейчас я ещё один-два дня пробуду в больнице, то потеряю несколько дней подготовки к Олимпийским играм. Юрий Викторович Бородавко уговаривал: «Ну давай ещё день полежишь. Если сейчас уедешь и заболеешь, будет ещё хуже. Ещё денек, а потом ты улетишь на сбор». Кое-как договорились и, можно сказать, мне пришлось сбежать из больницы», — приводит слова Большунова «Команда России».