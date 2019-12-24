Поздняков не исключает, что CAS не примет решение по апелляции России до ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о процессе оспаривания решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях по отношению к России в Спортивном арбитражном суде (CAS). По мнению Позднякова, рассмотрение апелляции может не закончиться к началу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«В регламентах не прописано, в какие сроки ВАДА пойдёт в CAS, но по существующей практике, это займёт от одной до двух недель. Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдёт три месяца до вынесения решения», — цитирует Позднякова ТАСС.