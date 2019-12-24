Швейцарский юрист Романи будет представлять ОКР в CAS по делу о новых санкциях ВАДА
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) обратится к услугам швейцарского юриста Лотто Романи по делу о новых санкциях в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории. Теперь Россия будет оспаривать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Решение CAS является финальным для всех субъектов олимпийского и паралимпийского движения. ОКР выступает третьей стороной, поэтому у нас будет своя юридическая компания. Исполком ОКР принял решение прибегнуть к помощи юриста Лотто Романи из Швейцарии», — цитирует главу ОКР Станислава Позднякова РИА «Новости».
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