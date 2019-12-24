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РУСАДА до 27 декабря должно уведомить ВАДА о несогласии с решением

РУСАДА до 27 декабря должно уведомить ВАДА о несогласии с решением
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что общее собрание членов Российского антидопингового агентства приняло рекомендации наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Общее собрание приняло решение не согласиться с решением ВАДА и поручить главе РУСАДА Юрию Ганусу к 27 декабря отправить решение о несогласии, утвердить швейцарскую юридическую компанию Schellenberg Wittmer. Поручить до 27 декабря оформить полномочия и доверенности для представления РУСАДА в CAS», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Поздняков не исключает, что CAS не примет решение по апелляции России до ОИ-2020
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