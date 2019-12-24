Две тайские тяжелоатлетки — чемпионки ОИ — получили дисквалификацию за допинг

Чемпионки Олимпийских игр 2016 года в тяжёлой атлетике, тайки Сукания Срисурат и Сопита Танасан, дисквалифицированы за применение допинга. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
На ОИ-2016 Танасан одержала победу в весовой категории до 48 кг, Срисурат — в весовой категории до 58 кг. Танасан дисквалифицирована с 18 января 2019 года по 17 января 2021 года, Срисурат — с 18 января 2019 года по 17 января 2023 года.
В допинг-пробах Танасан и Срисурат с чемпионата мира 2018 года в Ашхабаде был обнаружен экзогенный тестостерон. Срисурат на турнире завоевала золото.
Помимо Срисурат и Танасан, были дисквалифицированы ещё четыре тайские тяжелоатлетки: чемпионки мира 2018 года Тхуня Сукхароен и Чаутра Прамонгол, бронзовый призёр чемпионата в Ашхабаде Раттанаван Вамалун и Читчанок Пулсабсакул.
- 24 декабря 2019
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