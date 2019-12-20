ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство на своём официальном сайте представило отчёт за 2017 год. ВАДА отмечает, что за отчётный период было обнаружено 1804 случая нарушений антидопинговых правил. В 2016 году этот показатель составил 1595, а в 2015-м — 1929.
Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии (171). На втором месте — Франция (128), на третьем — США (103), на четвёртом — Бразилия (84). Россия занимает пятое место (82).
Всего в 2017 году было взято 245 232 допинг-пробы в 93 видах спорта у представителей 114 стран. Больше всего нарушений было найдено в бодибилдинге (266), лёгкой атлетике (242) и велоспорте (218).
Россияне чаще всего нарушали антидопинговые правила в лёгкой атлетике (21), велоспорте (7) и тяжёлой атлетике (6).
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