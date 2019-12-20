Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России

ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антид
ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всемирное антидопинговое агентство на своём официальном сайте представило отчёт за 2017 год. ВАДА отмечает, что за отчётный период было обнаружено 1804 случая нарушений антидопинговых правил. В 2016 году этот показатель составил 1595, а в 2015-м — 1929.

Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии (171). На втором месте — Франция (128), на третьем — США (103), на четвёртом — Бразилия (84). Россия занимает пятое место (82).

Всего в 2017 году было взято 245 232 допинг-пробы в 93 видах спорта у представителей 114 стран. Больше всего нарушений было найдено в бодибилдинге (266), лёгкой атлетике (242) и велоспорте (218).

Россияне чаще всего нарушали антидопинговые правила в лёгкой атлетике (21), велоспорте (7) и тяжёлой атлетике (6).

Кожевникова: россияне уступают иностранцам. Компенсировать можно лишь через допинг
Познер — о бойкоте Олимпиады: Матвиенко заблуждается
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019