Покровская: мы без вины осуждённые, поэтому надо доказывать правоту в CAS

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила мнение, что российская сторона приняла единственно верное решение, не согласившись с санкциями ВАДА и продолжив борьбу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Тут уже другого решения быть не может. Конечно, несправедливо наложены санкции со стороны ВАДА, мы без вины осуждённые, поэтому, конечно, надо бороться, идти в арбитражный суд, доказывать свою правоту. Ну а смогут ли доказать люди, которые будут этим заниматься, — тут я не знаю, не мне судить.

Но хочется, чтобы всё же доказали правоту спортсменов, которые никогда не принимали допинг. И чтобы они имели возможность участвовать в Олимпиаде, потому что чистые спортсмены не виноваты. Обязательно нужно доказывать с хорошими, сильными адвокатами», — цитирует Покровскую ТАСС.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).