Призёр Олимпийских игр гимнаст Куксенков объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года российский гимнаст Николай Куксенков объявил о завершении спортивной карьеры в 30 лет и о переходе на тренерскую работу.

«Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Для меня это новый этап, так что первое время придётся непросто, но об этом чуть позже.

Конечно же, хочется всех поблагодарить и подвести кое-какие итоги. Я отдал гимнастике 25 лет своей жизни, прошёл через 2 Олимпиады, 8 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы (не считая двух молодёжных). Также были — три всемирные Универсиады, Европейские игры, этапы Кубка мира, национальные чемпионаты и Кубки, международные турниры и т.д.

Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлёты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции, короче, было, наверное, всё! Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новые высоты. А значит что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом, и я безумно рад, что прошёл весь этот путь в гимнастике. Конечно, получилось не всё, но и многого удалось добиться! Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл. Ваш Колян", — написал Куксенков в своём «инстаграме» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «Чемпионата»).

До 2012 года Николай выступал за Украину. В составе сборной России он завоевал серебро Игр-2016 в командных соревнованиях, серебро чемпионата мира 2018 года в команде, стал трёхкратным чемпионом Европы.