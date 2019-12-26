Карякин: в отличие от других шахматистов у Карлсена нет недостатка мотивации

Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по рапиду – 2012, победитель чемпионата мира по блицу – 2016 россиянин Сергей Карякин прокомментировал выступления в нынешнем сезоне, а также поделился ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду и блицу) в Москве.

«Не буду скрывать, мои основные результаты были в блице. Я хорошо провел турниры по быстрым шахматам в Москве, Бухаресте и Сент-Луисе. На данный момент я третий в рейтинге ФИДЕ по блицу. В классике год был беднее, тем не менее я рад быть частью сборной России, которая выиграла чемпионат мира – 2019 и континентальное первенство – 2019. Хотя мои результаты в Астане и Батуми не были самыми выдающимися. В следующем году я хочу вернуться на свой привычный уровень по классическим шахматам. Надо постараться закрепиться в топ-10 рейтинга ФИДЕ.



В чемпионате Мира по быстрым шахматам в Москве участвуют более 250 человек, и фактор непредсказуемости достаточно высокий. Выиграть очень сложно, но я настраиваюсь на максимальный результат. Тем более учитывая мои последние результаты в блице.



В прошлом году турнир по блицу выиграл Магнус Карлсен. Он продолжает прогрессировать, из года в год старается модифицировать свой стиль, чтобы конкуренты не смогли к нему привыкнуть. Он только растет и, безусловно, стал сильнее, чем три года назад. У него такой характер, что ему очень важно быть только первым. В отличие от других шахматистов у него нет недостатка мотивации», — приводят слова Карякина «Известия».