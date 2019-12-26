Шахматист Дубов — 10-й после первого дня ЧМ по рапиду в Москве. Лидирует китаец Ван Хао

Китайский гроссмейстер Ван Хао после пяти раундов в турнире по рапиду занимает первое место на чемпионате мире по быстрым шахматам, который проходит в Москве. В его активе 4,5 очка.
Столько же очков у израильтянина Ильи Смирина, азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, поляка Яна-Кшиштофа Дуды и американца Леньера Домингеса Переса. Они уступают китайскому гроссмейстеру по дополнительным показателям.
Шесть шахматистов, среди которых россияне Даниил Дубов, Александр Мотылёв, а также чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набрали по 4 очка.
Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Дмитрий Андрейкин и Владимир Федосеев набрали по 3,5 балла. Сергей Карякин, Дмитрий Яковенко, Владислав Артемьев — по 3.
В прошлом году соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В рапиде победу одержал россиянин Дубов, в блице — Карлсен.
- 26 декабря 2019
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