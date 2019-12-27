Глава НОК Японии: я бы не хотел драться с Путиным!

Глава Олимпийского комитета Японии, президент Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита признался, что не хотел бы сразиться на татами с президентом России Владимиров Путиным.
«Я никогда не думал о Путине как о возможном сопернике по дзюдо. Он немного старше меня. Но он же не только дзюдо занимается. В последнее время занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами. Он очень натренирован. Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо. Я бы не хотел с ним драться! Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших отношениях», — приводит слова Ямаситы РИА «Новости».
Ямасита также рассказал, как Путин отказался от красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо. Президент России во время визита в Японию после встречи с премьер-министром страны Ёсиро Мори посетил Кодокан – Международный центр дзюдо.
«Он провёл демонстрацию, очень технично, на высоком уровне, надо сказать. Когда он закончил, директор Кодокана хотел дать Путину 6-й дан. У президента сейчас чёрный пояс. А 6-й дан – это красно-белый пояс. Он протянул Путину этот пояс и попросил завязать. Но Путин отказался. Все в зале были немного разочарованы этим отказом. Тогда Путин взял микрофон и сказал: „Я – дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу“. В зале раздались аплодисменты», — рассказал Ямасита.
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