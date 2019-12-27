Ганус рассказал, когда в CAS завершится рассмотрение дела об отстранении России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о процедуре рассмотрения спора по поводу решения исполкома ВАДА об отстранении России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Сегодня мы в 11:46 отправили письмо в ВАДА о несогласии. ВАДА будет подавать в суд. Это будет в следующем году. ВАДА уже получило письмо, DHL проинформировал нас, что пакет документов будет доставлен до 31 декабря.
Рассмотрение может завершиться в апреле-мае, если не будет сложных экспертиз. Тэйлор сказал, что если судебные разбирательства продлятся до следующей Олимпиады, то мы пропустим и её.
Я никогда не хочу быть частью чужой стратегии, не хочу быть заложником. Страна может гордиться нашим национальным антидопинговым агентством», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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