Глава РУСАДА: нами выявлено 202 антидопинговых нарушения, динамика удручающая

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус признался, что обеспокоен ситуацией с выявленными нарушениями антидопинговых правил.

«Что нас беспокоит, это показатели выявления антидопинговых нарушений. На данный момент — 202. Динамика удручающая.

Наши показатели по целевому стремлению уникальны — 65%. Мы получаем финансирование, предоставляем отчёты. Мы стремимся к прозрачности.

Интересы чистых спортсменов нужно было защищать раньше. Сейчас ведётся работа, по которой чистые спортсмены не будут испытывать проблем. Есть сценарий, по которому олимпийский и паралимпийский составы не смогут участвовать в Олимпиаде. Документ исполкома ВАДА не определяет четыре года, которые нужно выдержать. Всё зависит от того, как наша юрисдикция будет выходить из этой ситуации.

РУСАДА — пример выхода из кризиса, наши стартовые позиции были хуже. Работали, работаем, будем работать во благо нашего спорта. Надеюсь, что мы сможем добиться допуска наших спортсменов на Олимпиаду. В моём сопроводительном письме было указано, что я и мои коллеги из РУСАДА делаем всё для этой ситуации», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.